YouTube Confirma que se Cayó y Menciona que Trabaja en una Solución ¿Qué Fallas Masivas Hay?

Usuarios en redes sociales reportan que YouTube sufrió una interrupción generalizada en su servicio hoy martes 17 de febrero de 2026.

Actualización de caída de Youtube

Youtube trabaja para solucionar fallas en caída de su servicio. Foto: X @TeamYouTube

A las 20:21 horas Youtube explicó a través de sus redes sociales cuál fue la falla y aseguró que su página de inicio ya funciona.

Update: An issue with our recommendations system prevented videos from appearing across surfaces on YouTube (including the homepage, the YouTube app, YouTube Music and YouTube Kids). The homepage is back, but we're still working on a full fix – more coming soon! — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 18, 2026

Un problema con nuestro sistema de recomendaciones impedía que los videos aparecieran en todas las plataformas de YouTube (incluida la página de inicio, la app de YouTube, YouTube Music y YouTube Kids). La página de inicio ya está disponible, pero seguimos trabajando en una solución completa. ¡Pronto habrá más!

A las 19:56 horas, YouTube confirmó que aún no tiene una solución para la interrupción masiva, así lo dio a conocer.

If you’re having trouble accessing YouTube right now, you’re not alone — our teams are looking into this and will follow up here with updates: https://t.co/7iTU5S9AgT — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 18, 2026

Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no estás solo: nuestros equipos están investigando esto y harán seguimiento aquí con actualizaciones

Usuarios enfrentan problemas en intermitencia de Youtube

Más de 390 mil usuarios han reportado problemas con la plataforma hasta las 19:24 horas, según Downdetector, que monitorea las interrupciones recopilando informes de estado de múltiples fuentes.

Reporte de usuarios que presentan fallas en Youtube

La mayoría de los usuarios reportaron problemas con la aplicación.

¿Pinterest también deja a miles de usuarios sin servicio?

Pinterest también experimentó una posible interrupción el martes 17 de febrero de 2026, luego que miles de usuarios reportaran problemas, según Downdetector.com.

Más de 2 mil 700 usuarios hicieron el reporte de problemas, según Downdetector, que rastrea las interrupciones recopilando informes. La mayoría de los usuarios que reportan problemas afirman fallas con la aplicación.

¿Dónde se han presentado los problemas en Youtube?

La mayoría de los problemas estaban relacionados con la aplicación, sin embargo, hubo quejas de problemas con el sitio web. Los usuarios también reportaron problemas con YouTube TV, y Downdetector registró más de 7 mil quejas.Hasta el momento desconoce la causa de la caída del sitio para compartir videos gratis.

