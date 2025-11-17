Sheinbaum No Acudirá al G20; Sudáfrica Revela Líderes Mundiales que se Ausentarán de Cumbre

Este lunes 17 de noviembre de 2025, el Gobierno de Sudáfrica confirmó que cuatro líderes mundiales no acudirán a la Cumbre del G20, entre ellos la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

En rueda de prensa, el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, indicó que solo cuatro países no estarán representados a nivel de jefes de Estado en el encuentro:

México: Claudia Sheinbaum. China: Xi Jinping. Rusia: Vladimir Putin. Argentina: Javier Milei.

"Solo cuatro países (del G20) no estarán representados a nivel de jefes de Estado. Estarán representados a nivel de ministros de Relaciones Exteriores o a nivel de 'sherpa' (representante)", indicó el funcionario sobre la cumbre que se celebrará los próximos días 22 y 23 de noviembre en Johanesburgo.

El G20 está formado por 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y EUA) y dos organizaciones regionales: la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA).

“No consideramos que sea un desaire”

El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación agregó que los cuatro países “estarán” presentes porque tendrán representación, y descartó que se trata de un desaire.

No consideramos esto un desaire ni un intento de menospreciar a África (...). En todos los eventos de plataformas multilaterales, sucede que, por diversas razones, los jefes de Estado no pueden asistir y delegan sus funciones.

En ese sentido, indicó que Xi Jinping estará representado por su primer ministro, Li Quiang, em la cumbre que se espera que aborde los asuntos geopolíticos y económicos más candentes del panorama internacional.

Ausencia de Estados Unidos

Sobre el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump adelantó que "ningún funcionario" del Gobierno estadounidense asistirá a la cumbre, al argüir que se están cometiendo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses).

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el próximo 30 de noviembre, cuando tomará el relevo EUA.

"Estamos listos para ceder el testigo a Estados Unidos, pero (...) la cesión es meramente simbólica. Si no asisten, simplemente emitiremos la declaración y Estados Unidos decidirá cómo quiere continuar el próximo año", dijo Lamola.

Con información de EFE.

