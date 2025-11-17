México Cede Horarios de Despegue y Aterrizaje del AICM a Aerolíneas de EUA, Informa Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes, 17 de noviembre de 2025, que aerolíneas mexicanas cederán algunos slots (horarios de despegue y aterrizaje) en la Ciudad de México (CDMX) a aerolíneas estadounidenses, en medio de la disputas entre ambos países por la distribución de vuelos.

En conferencia de prensa mañanera, la presida Sheinbaum indicó que aerolínea como Mexicana de Aviación y otras compañías nacionales cederán los horarios en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM).

Cabe recordar que el mes pasado, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos, emitió la orden de revocar trece rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

La titular del Ejecutivo Federal explicó que el Gobierno mexicano sostuvo recientemente una reunión con el Departamento de Transporte de Estados Unidos en la que se insistió en la importancia de que las aerolíneas norteamericanas operen tanto en el AICM como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como estrategia para equilibrar la carga aérea en la región metropolitana e integrar a los dos aeródromos en un solo sistema.

La Ciudad de México tiene dos aeropuertos o la zona metropolitana tiene dos aeropuertos. Y lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema.

Gobierno Federal busca impulsar AICM y AIFA

Sheinbaum añadió que no se trata de “ganar” operaciones para uno u otro, sino de que Estados Unidos reconozca la necesidad de impulsar ambos.

No es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez (AICM) (...) sino el hecho de que es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los dos aeropuertos, también con sus líneas aéreas estadounidenses.

La presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que, desde hace semanas, México aplicó una redistribución de slots, mediante la cual las aerolíneas mexicanas, incluida Mexicana de Aviación, según fuentes del sector, cedieron espacios a empresas estadounidenses “dentro de un marco de competitividad”.

Respecto al AIFA, a las afueras de la capital, la mandataria aseguró que las aerolíneas de carga están satisfechas con su operación.

Me reuní con las cargueras personalmente para ver qué les hace falta (...) en general hay buen ambiente.

Con información de N+ y EFE.

