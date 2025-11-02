Terremoto Hoy Domingo: Sismo de Magnitud 6.3 Sacude Afganistán

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este domingo el norte de Afganistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. De momento no había informes de daños.

El epicentro del sismo se ubicó a 22 kilómetros (14 millas) al oeste-suroeste de la localidad de Kholm, a una profundidad de 28 kilómetros. El USGS (siglas en inglés del Servicio Geológico) informó que ocurrió a las 12:59 de la mañana, hora local.

Un terremoto de magnitud 6.0 el 31 de agosto de 2025 en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, causó la muerte de más de 2 mil 200 personas. El 7 de octubre de 2023, un sismo de magnitud 6.3, al que siguieron fuertes réplicas dejó al menos 4 mil fallecidos, según el gobierno talibán.



