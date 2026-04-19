Incendio Doméstico Cobra Vida de Madre y Sus 6 Hijos en Pensilvania

La mañana de este domingo en el municipio de Lamar, en Pensilvania, una mujer y sus seis hijos perdieron la vida en un incendio que consumió por completo su vivienda.

De acuerdo con reportes oficiales, los equipos de emergencia acudieron alrededor de las 8:30 a.m. a un domicilio ubicado en la cuadra 700 de Long Run Road, en Mill Hall, luego de recibir alertas sobre una explosión seguida de un incendio en una estructura residencial.

Al arribar al sitio, los bomberos encontraron la casa totalmente envuelta en llamas. Aunque se tenía conocimiento de que siete personas se encontraban dentro del inmueble, las condiciones del fuego hicieron imposible cualquier intento de rescate.

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Se investigan las causas del siniestro

Las víctimas fueron identificadas como Sarah B. Stolzfus, de 34 años, junto con sus hijos de 11, 10, 8, 6, 5 y 3 años.

Las primeras indagatorias apuntan a que una fuga de propano dentro de la vivienda pudo haber provocado la explosión inicial. Las autoridades también aclararon que los tanques de propano ubicados en el exterior no estuvieron involucrados en el siniestro.

El caso está siendo investigado por especialistas en incendios y explosiones de la policía estatal, quienes trabajan para determinar con precisión el origen del fuego, así como las circunstancias de las muertes.

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