Trágico Accidente: Mueren 45 Peregrinos y Solo 1 Sobrevive por Choque de Autobús

Un accidente automovilístico registrado en Medina, Arabia Saudita, dejó un saldo de 45 personas fallecidas y un único sobreviviente, de acuerdo con autoridades de India, la mayoría de las víctimas eran peregrinos originarios de ese país.

El comisionado de policía de Hyderabad informó que el autobús transportaba a 46 personas cuando ocurrió el siniestro, varias de las víctimas procedían de Hyderabad, que es una de las ciudades más pobladas del sur de India, según AFP.

Hasta el momento, las autoridades sauditas no han actualizado la cifra oficial de fallecidos ni ofrecido detalles sobre las causas del accidente.

Primer ministro envía condolencias a familiares de víctimas

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de los afectados mediante un mensaje difundido en redes sociales. Asimismo, indicó que la embajada de India en Arabia Saudita mantiene coordinación con las autoridades locales para atender la situación.

Datos de una declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicada en 2023 señalan que los accidentes de tráfico figuran entre las principales causas de muerte en Arabia Saudita. Las investigaciones sobre el accidente continúan mientras se realizan las identificaciones y las gestiones consulares correspondientes.

