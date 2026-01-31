Trump Amenaza: Agentes Actuarán si Hay Ataques a Edificios Federales en Protestas Contra ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración no participará en la contención de protestas o disturbios en ciudades gobernadas por demócratas “bajo ninguna circunstancia”, a menos que las autoridades locales o estatales soliciten apoyo federal. El mensaje fue difundido a través de su cuenta en la red Truth Social.

Trump indicó que, mientras no exista una petición expresa de ayuda, el gobierno federal se limitará a vigilar y proteger con firmeza todos los edificios y propiedades federales que sean objeto de "ataques".

¿Cómo Está la Situación en Minnesota, con los Operativos contra Migrantes y las Protestas?

En su mensaje, Trump llamó "insurrectos, agitadores y anarquistas", a quienes participan en las protestas por su política migratoria y las muertes de Renée Nicole Good y Alex Pretti, a manos de agentes de su administración.

En ese contexto, afirmó haber instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, así como a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, para actuar con dureza ante cualquier agresión contra personal o bienes federales.

Cero tolerancia

El mandatario advirtió que no tolerará actos como escupitajos, golpes o el lanzamiento de objetos contra agentes y vehículos oficiales, y sostuvo que quienes incurran en ese tipo de conductas enfrentarán “consecuencias iguales o mayores”. Asimismo, recordó a gobiernos locales y estatales su responsabilidad de proteger tanto su propia infraestructura como la propiedad federal.

Como ejemplo, Trump mencionó un incidente ocurrido en Eugene, Oregón, donde, según afirmó, manifestantes irrumpieron en un edificio federal, causaron daños y acosaron a trabajadores, sin que la policía local interviniera. Aseguró que situaciones similares no volverán a permitirse.

Finalmente, el presidente reiteró que el Gobierno federal acudirá “de inmediato” a cualquier ciudad o estado que solicite ayuda formalmente y subrayó que su administración fue electa con una agenda de control fronterizo, seguridad nacional y “ley y orden”.

Historias recomendadas:

México Seguirá Ejerciendo su Política de Ayuda Humanitaria Donde Sea Requerida: De la Fuente

Al Menos 6 Heridos, Incluido un Niño, Luego de un Tiroteo en el Desfile de Mardi Gras, en EUA