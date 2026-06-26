Ucrania Redobla Ataques con Drones y Rusia se Abre al Diálogo, ¿Se Acerca el Fin de la Guerra?

Mientras Ucrania ha redoblado los ataques con drones dentro de Rusia y extiende el asedio a Crimea, Moscú dice estar abierto al diálogo

Ataque de Ucrania contra refinería en MoscúUcrania redobla ataques con drones mientras Rusia dice estar abierta al diálogo. Foto: AFP

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Ucrania ataca refinerías rusas y Crimea enfrenta un asedio energético. Rusia, sin embargo, dice estar dispuesta a negociar. ¿Estamos cerca de la paz?

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