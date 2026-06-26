Ucrania Redobla Ataques con Drones y Rusia se Abre al Diálogo, ¿Se Acerca el Fin de la Guerra?

Después de un largo estancamiento en el campo de batalla, la guerra en Ucrania parece estar cerca de dar un vuelco. Mientras Kiev ha redoblado los ataques con drones en territorio ruso y ha reforzado el asedio energético a Crimea, Rusia dice estar abierta a las negociaciones.

“Rusia está dispuesta a entablar conversaciones de paz”, declaró Vladimir Putin el martes.

Por su parte, el canciller Serguéi Lavrov reiteró el jueves la disposición de Moscú para retomar las negociaciones.

Ucrania ataca un símbolo petrolero de Rusia

El 16 de junio, los moscovitas vieron cómo la guerra llegó a sus terrenos: drones ucranianos atacaron la refinería Kapotnia, emblema de la industria petrolera rusa. En los videos del ataque se aprecia cómo el techo de un depósito de combustible, de decenas de metros de diámetro, sale volando por los aires en medio de una columna de humo.

El fuego en la refinería propiedad de Gazprom Neft fue visible desde varios puntos de la ciudad. Lejos de ser el punto álgido en una ofensiva, ese ataque se convirtió en el inicio de una nueva oleada de operaciones de Kiev en territorio ruso.

Este jueves, Volodímir Zelenski dio a conocer una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas. Los ataques se concentraron en la ciudad de Krasnodar, en Kubán, y dos refinerías en la ciudad de Ufá, capital de la región de Bashkiria, cerca de Kazajistán.

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Los depósitos de petróleo atacados en Krasnodar están a 300 kilómetros de Crimea, zona ucraniana ocupada por Rusia desde 2014 que ahora mismo enfrenta un asedio energético. La península ha detenido por completo la venta de combustible a civiles y cientos de turistas rusos se han quedado varados.

Por su parte, las dos refinerías atacadas se ubican a mil 500 kilómetros, según explicó Zelenski, para ilustrar la capacidad de sus fuerzas armadas. Durante la noche de los ataques, las defensas antiaéreas rusas derribaron cerca de 300 drones sobre 12 regiones de Rusia, así como en el mar Negro y Crimea.

Mijaíl Razvozhayev, jefe de Sebastopol, reconoció que un ataque con drones ucranianos dejó sin electricidad a la ciudad capital de Crimea. El político instó a los ciudadanos a ahorrar la batería de sus teléfonos móviles y limitar su uso a casos de emergencia.

Las presiones tampoco han cesado sobre Moscú. El alcalde Serguéi Sobianin informó que cinco drones fueron derribados el 24 de junio. Esa misma tarde, usuarios de telefonía recibieron mensajes que advertían sobre cortes en el servicio de Internet, según informó el medio independiente ruso Meduza.

Rusia dice estar abierta a las negociaciones

El martes pasado, Vladimir Putin declaró que Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones con Ucrania, “a pesar de los ataques” de las últimas semanas en territorio ruso. El mandatario aseguró en una reunión con su gobierno que los más recientes ataques de Kiev solo buscan dar una posición favorable a Zelenski durante una posible conversación. Al respecto, la cabeza del Kremlin dijo:

“Rusia está dispuesta a entablar conversaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos de Estambul”.

Un día más tarde, quien ha dicho estar abierto a las negociaciones ha sido el canciller ruso. Serguéi Lavrov dijo que en este momento Moscú no está en posición de dar el primer paso para reanudar la conversaciones diplomáticas:

“En estos momentos la pelota no está en nuestro campo, aunque cada vez intentan más pasárnosla desde una posición de fuera de juego, por usar la jerga ahora popular del mundial de fútbol. Esto no funcionará”.

Este jueves 25 de junio, Moscú ha comenzado a surtir sus gasolineras con pipas de combustible. Según informó el medio The Insider, la refinería de Kapotnia surtía el 40% de la gasolina consumida en la capital rusa.

Con información de AFP y EFE