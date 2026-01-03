Así Fue la Última Publicación de Nicolás Maduro en Redes Antes de Ser Capturado por Trump

La última publicación del presidente venezolano Nicolás Maduro en sus redes sociales se produjo horas antes de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses en un operativo militar reportado en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. El contenido compartido en su cuenta oficial ofrece una ventana sobre las prioridades del mandatario justo antes de su abrupto desenlace político.

Un mensaje de alianzas internacionales

Alrededor de las 18:00 horas del viernes 2 de enero (hora del centro de México), Maduro publicó en su cuenta de Instagram un video acompañado de un mensaje sobre su encuentro con Qui Xiaoqi, enviado especial del presidente de China, Xi Jinping, en el Palacio de Miraflores, Caracas.

En el pie de la publicación, Maduro destacó el fortalecimiento de la relación estratégica entre Venezuela y China, describiéndola como un vínculo que, según sus palabras, avanzaba “para la construcción de un mundo multipolar de desarrollo y paz”.

El mensaje se centraba en hermandad y cooperación bilateral, con fotografías que mostraban al mandatario venezolano junto a la delegación china durante un encuentro que reafirmaba la alianza entre ambos gobiernos.

Contexto de la publicación

La aparición de ese video ocurrió en un momento de alta tensión en Caracas, donde esa misma noche y en las primeras horas del sábado se registraron ataques aéreos en diferentes puntos de la capital venezolana, reportados como parte de una operación militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Aunque el propio Maduro no hizo referencia directa a las tensiones militares en su última publicación, el foco de su mensaje en la cooperación internacional con China refleja uno de los pilares de su política exterior: el respaldo mutuo ante presiones de Estados Unidos y sus aliados occidentales.

El post con la delegación china fue la actividad pública más reciente registrada en las cuentas oficiales del presidente venezolano antes de que se conociera su captura.

El enfoque en relaciones diplomáticas contrasta con la turbulencia que se desató pocas horas después, marcando un abrupto final a su gestión al frente del Ejecutivo venezolano tras más de una década en el poder.

Respuesta internacional y repercusiones

La noticia de la captura no solo conmocionó al país caribeño, sino que también generó reacciones diplomáticas globales. Diferentes gobiernos y organismos internacionales se han pronunciado sobre la operación militar que condujo a su detención, lo que ha intensificado el debate sobre soberanía, legalidad internacional y futuro político de Venezuela.

Historias recomendadas:

De Ricardo Montaner a Alicia Machado: Así Reaccionan Artistas Venezolanos a la Captura de Maduro

Trump dice que EUA Gobernará Venezuela Hasta que se Produzca una Transición Pacífica

Claudia Sheinbaum Condena Intervención Militar en Venezuela