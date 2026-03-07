Video Capta el Impacto Directo de un Misil en la Ciudad costera de Tiro, en Líbano

La ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, fue escenario de un ataque aéreo este sábado. Un misil impactó directo contra una zona de edificios residenciales, lo que provocó una explosión masiva que elevó una densa columna de escombros y humo gris sobre el área.

Este bombardeo se suma a la intensa ofensiva lanzada por Israel contra objetivos en territorio libanés, en el marco de su conflicto con Hezbolá. Según datos oficiales del Ministerio de Salud del Líbano, los ataques israelíes ya han cobrado la vida de casi 300 personas.

El impacto del misil quedó captado en un video. El material muestra una calle bordeada por cultivos de bananos y edificios de apartamentos con techos rojos. De repente, un misil impacta directamente una de las estructuras centrales, generando una explosión de gran magnitud. En cuestión de segundos, una nube gigante de polvo y humo envuelve la zona, ocultando los edificios y dejando un rastro de destrucción visible desde varios metros de distancia.

Escalada de ataques

Tan solo este sábado, los ataques aéreos israelíes contra varios objetivos en el sur del Líbano causaron la muerte de ocho personas, según un balance oficial del Ministerio de Salud.

Imágenes muestran el momento en que un misil impacta un edificio en Tiro, una ciudad costera al sur de Líbano, como parte de los ataques de Israel.



El Ministerio de Salud libanés afirmó que los bombardeos israelíes han matado a casi 300 personas desde el inicio de la guerra con…

La agencia estatal de noticias libanesa informó que una serie de ataques aéreos israelíes habían tenido como objetivo más de 20 ciudades y pueblos en el sur del país.

"Seis personas murieron por un ataque aéreo israelí contra la localidad de Kherbet Selm", señaló el Ministerio de Salud. Un segundo ataque mató al menos a dos personas en Kfar Rumman, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, añadió.

