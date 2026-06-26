Dan el Último Adiós a Rubén David, Joven Boxeador, que Murió tras Ingresar a Costas de Colima

Amigos y familiares de Rubén David le dieron el último adiós en Guadalajara, luego de que se confirmó el hallazgo de su cuerpo

Rubén DavidFoto: Mary Godínez

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Rubén David, joven boxeador y comerciante, falleció en Manzanillo. Su cuerpo fue identificado tras 10 días de búsqueda. Familiares lo recuerdan con cariño y admiración.

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