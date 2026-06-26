Dan el Último Adiós a Rubén David, Joven Boxeador, que Murió tras Ingresar a Costas de Colima

Entre lágrimas y abrazos fue como familiares y amigos despidieron a Rubén David Martínez, boxeador y comerciante del mercado Felipe Ángeles, de Guadalajara, que falleció después de ser arrastrado por una ola en las costas de Manzanillo, Colima.

La misa de cuerpo presente se ofició en la parroquia San Ramón Nonato, y después de que terminó, los restos fueron trasladados al panteón La Paz, de Zapopan, para darle digna sepultura.

¿Qué pasó con Rubén David y Miguel Octavio?

Cabe señalar que fue el 9 de junio cuando Rubén David y su compañero Miguel Octavio ingresaron a la playa Boca de Pascuales, en Manzanillo, para buscar piñas de mar, donde desaparecieron.

Tres días después, Miguel, de 38 años, fue localizado en la zona conocida como la Boca del Estero, donde elementos de diferentes corporaciones acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

En el caso de Rubén, su cuerpo fue encontrado el 14 de junio, pero pasaron 10 días más para que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a través de peritajes y pruebas genéticas, lograran corroborar que los restos localizado pertenecían al joven.

Familiares y compañeros de Rubén lo recordaron como un joven trabajador y con un futuro por delante en el mundo del boxeo.