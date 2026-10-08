Video: Adoptan a Morocho, El Perro Callejero Que Sobrevivió A La Furia De Un Río

Morocho, el perro callejero que quedó atrapado en la corriente de un río y cuyo rescate fue transmitido por televisión, ya fue adoptado. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que el animal tendrá un nuevo hogar, luego de recibir varias solicitudes de personas interesadas en quedarse con él.

El rescate de Morocho acaparó la atención de los medios de comunicación, incluidos internacionales, debido a las dificultades que enfrentaron los equipos de emergencia para ponerlo a salvo. Tras sobrevivir a la fuerza de la corriente, el can recibió atención especializada y comenzó el proceso para encontrarle un hogar.

El incidente ocurrió el martes pasado en el río Mapocho, en Santiago de Chile, donde el caudal aumentó considerablemente debido a las fuertes lluvias. Morocho quedó atrapado en una barrera de hormigón, mientras el agua lo arrastraba en repetidas ocasiones y lo ponía en riesgo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Rescataron a Morocho, un Perro Callejero en Chile

Durante el operativo, bomberos, personal municipal, Carabineros y efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) intentaron rescatarlo. Los equipos realizaron varios intentos durante horas para llegar hasta el animal, que luchaba contra la corriente y llegó a pasar por las peligrosas compuertas del río.

Rescate fue transmitido por televisoras

El operativo se prolongó por más de dos horas, según los reportes del rescate, y fue transmitido en directo por distintas televisoras. Finalmente, Morocho logró salir por sus propios medios hacia la orilla, donde fue auxiliado por los equipos de emergencia.

Después de ponerlo a salvo, personal especializado trasladó al perro a un refugio para brindarle cuidados y atenderlo mientras se definía su futuro.

Este jueves, el alcalde Mario Desbordes confirmó a Canal 13 que Morocho ya fue adoptado y que permanecerá en la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Santiago.

La noticia llegó después de que numerosas personas manifestaran su interés en darle un hogar al perro, cuya lucha por sobrevivir a la corriente se convirtió en una historia seguida por miles de espectadores.