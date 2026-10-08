Medio Ambiente

El Cutzamala Rebasa 90% de Almacenamiento por las Lluvias: Así Están sus Presas Hoy 8 de Octubre

El pronóstico para los próximos días anticipa nuevas precipitaciones, por lo que beneficiará en el nivel del agua de Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria

Aspectos de la Presa Miguel Alemán, en Valle de Bravo, una de las fuentes de almacenamiento que integran el Sistema Cutzamala.Aspectos de la Presa Miguel Alemán, en Valle de Bravo, una de las fuentes de almacenamiento que integran el Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

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