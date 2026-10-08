El Cutzamala Rebasa 90% de Almacenamiento por las Lluvias: Así Están sus Presas Hoy 8 de Octubre

Las lluvias que se han presentado durante las últimas semanas continúan favoreciendo la recuperación de las presas que abastecen al Sistema Cutzamala. Para este jueves 8 de octubre, los niveles se mantienen elevados.

Cabe señalar que el pronóstico meteorológico contempla más días con lluvias en la Ciudad de México, por lo que las precipitaciones podrían continuar contribuyendo al almacenamiento de agua.

Para este jueves se activó la Alerta Amarilla en todas las alcaldías porque se prevén lluvias fuertes, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).