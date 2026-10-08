Medio Ambiente

Sheinbaum Habla del Problema del Agua Potable en Guadalajara: ‘Tenemos Que Resolver’

Presidenta prevé que pronto haya una reunión con el gobernador de Jalisco para atender el problema

Protesta multitudinaria en Guadalajara en contra de la contaminación del agua, en agosto 2026. Foto: CuartoscuroProtesta multitudinaria en Guadalajara en contra de la contaminación del agua, en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro
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