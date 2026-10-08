Sheinbaum Habla del Problema del Agua Potable en Guadalajara: ‘Tenemos Que Resolver’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por la resolución del problema de la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, donde vecinos han realizado bloqueos debido a la contaminación del líquido que, dijeron, ya ha causado enfermedades.

“Lo importante es resolver el problema de la calidad del agua”, expresó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina, en la que dio a conocer que el acuerdo es que el estado hará una parte y la Federación otra para atender la situación.

Informó que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, ha estado trabajando con el gobierno estatal, pues el gobernador Pablo Lemus tiene una propuesta para modernizar todo el sistema de aguas.

“Lo que acordamos, estamos ya en el acuerdo final, es que el estado de Jalisco hace un parte y nosotros hacemos otra, lo importante es resolver el problema de la calidad de agua”, indicó.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, las autoridades jaliscienses solicitaron apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tener todas las autorizaciones, pues planean un esquema que tendrá una parte de deuda.

“Estamos apoyando y yo creo que muy pronto igual y nos reunimos con el gobernador y buscamos la manera de que el proyecto salga adelante”, agregó.

Desde hace varias semanas, habitantes del sur de Guadalajara, como los sectores El Sauz, Juntitas, La Loma e Isla Raza, salieron a las calles para exigir agua potable.

Alrededor de 14 colonias de cuatro municipios reportaron mala calidad del agua; los vecinos acusaron mal olor y color del líquido y dijeron que eso ya había ocasionado enfermedades estomacales.

"Huele a puro caño, uno de mis hijos se enfermó del estómago por la misma agua con la que se empezó a lavar los dientes", explicó Eva Lidia Durán, vecina de la colonia Miravalle.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dijo que se trata de agua procedente de la presa Las Pintas, donde ciudadanos reportan una contaminación más aguda que años anteriores.

Lemus indicó que la causa de la contaminación son las descargas irregulares en el canal que lleva a Las Pintas.

“Los expertos nos recomiendan que la mejor decisión es dejar de usar el agua de la presa de Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala para abastecer de agua a la ciudad. Si hacemos esto, podremos ver una mejora sustancial en la calidad del agua que recibe la ciudad en las próximas semanas. Es una decisión difícil, pero responsable. Implica que durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mejor calidad”, expuso en ese entonces.

Sobre el tema, Sheinbaum Pardo expresó este jueves que se trata de infraestructura muy antigua y recordó que el anterior gobernador de Jalisco anunció un acueducto, pero al final no se hizo.

“Hay que resolver el problema, vamos a trabajar, a colaborar juntos por los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara”, agregó.

SPB