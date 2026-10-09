Medio Ambiente

Sistema Cutzamala: ¿Cuál Es el Nivel de las Presas Hoy 9 de Octubre 2026?

La temporada de lluvias ha beneficiado el incremento de las reservas

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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