Sistema Cutzamala: ¿Cuál Es el Nivel de las Presas Hoy 9 de Octubre 2026?

El Sistema Cutzamala mantiene un nivel de almacenamiento superior al 90% de su capacidad, según el registro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las cifras muestran que las tres presas que abastecen a este conjunto hidráulico acumularon 708.862 millones de metros cúbicos de agua.

¿Cuál es el nivel del Sistema Cutzamala?

De acuerdo con el reporte con fecha de corte del día anterior, el almacenamiento conjunto de las presas es de 90.59% de la capacidad total.

Cada presa tiene el siguiente nivel:

Presa Villa Victoria: cuenta con 156.344 millones de metros cúbicos, lo que representa el 84.18% de su capacidad.

Presa Valle de Bravo: almacena 363.448 millones de metros cúbicos, equivalentes al 92.15% de su capacidad.

Presa El Bosque: registra 189.070 millones de metros cúbicos, que corresponden al 93.41% de su capacidad.

FBPT