Medio Ambiente

Descubren Especie de Rana Venenosa en Ecuador: Estas Son Sus Características

Científicos contemplan al anfibio en peligro crítico de extinción

Nueva especie ranaNueva especie de rana "Excidobates perplexus". Foto: EFE

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