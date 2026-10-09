Descubren Especie de Rana Venenosa en Ecuador: Estas Son Sus Características

Una nueva especie de rana venenosa fue identificada en los bosques del sur de Ecuador. Se trata de la Excidobates perplexus, un pequeño anfibio que destaca por sus llamativos patrones de coloración y cuya supervivencia enfrenta riesgos por la expansión de la minería y la captura ilegal para el comercio de fauna silvestre.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, esta rana mide entre 15.1 y 18.3 milímetros de longitud y pertenece a un género cuya diversidad todavía no se conoce por completo.

El nombre perplexus, que significa desconcertante, perplejo o confuso, hace referencia a una característica que llamó la atención de los investigadores que son las diferencias de color entre las dos poblaciones identificadas.

Los ejemplares fueron localizados en dos zonas del sur de Ecuador: la cuenca del río Paute y el norte de la cordillera del Cóndor. Aunque comparten características que permitieron clasificarlos como parte de una misma especie, su apariencia presenta importantes.

Las ranas encontradas en la zona de Sopladora, en la cuenca del río Paute, tienen el dorso negro con tonalidades escarlata, mientras que sus costados y vientre presentan un patrón reticulado rojo sobre un fondo oscuro.

En contraste, el ejemplar registrado en la cordillera del Cóndor tiene el dorso verde con manchas amarillas irregulares y el vientre amarillo con marcas oscuras.

Estas diferencias llevaron inicialmente a considerar la posibilidad de que se tratara de especies distintas. Sin embargo, el análisis de sus características físicas, información genética, vocalizaciones y condiciones ecológicas permitió concluir que ambas poblaciones pertenecen al mismo anfibio.

El Inabio informó que la distancia genética entre los dos grupos es de apenas entre 0.6 y 0.7 por ciento.

FBPT