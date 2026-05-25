Fiscalía Recupera Tráiler con 4 Toneladas de Aguacate en Michoacán

Un grupo de hombres armados interceptaron al conductor, lo despojaron de la unidad y lo mantuvieron privado de su libertad

FGE Recupera Tráiler con 4 Toneladas de Aguacate en Zinapécuaro, MichoacánAsí fue recuperado un tractocamión con aguacate robado en una bodega del municipio de Tarímbaro, Michoacán. Foto: X @FiscaliaMich

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Un tráiler con 4 toneladas de aguacate robado es recuperado en Michoacán. La Fiscalía sigue tras los responsables. Conoce los detalles del caso.

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