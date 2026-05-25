Fiscalía Recupera Tráiler con 4 Toneladas de Aguacate en Michoacán

La Fiscalía del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que fue recuperado un tractocamión con cuatro toneladas de aguacate robado con violencia.

A través de un comunicado, se detalló que el hallazgo se realizó como resultado de las investigaciones llevadas a través de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte. El tráiler estaba en una bodega en el municipio de Tarímbaro.

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¿Cómo fue robado el tráiler con cargamento de aguacate?

Las investigaciones de autoridades de Michoacán revelaron que la unidad y el cargamento habían sido robadas previamente en el municipio de Zinapécuaro, cuando un grupo de hombres armados interceptaron al conductor, lo despojaron de la unidad.

Además, se precisó que al conductor lo mantuvieron privado de su libertad mientras sustraían parte de la mercancía.

¿Qué hallaron en bodega de tráiler con aguacate?

Los agentes investigadores localizaron en el inmueble cateado:

Una caja refrigerada marca Hyundai

Un tractocamión Kenworth

Otra unidad con medios de identificación no visibles

Cargamento de aguacate robado.

La Fiscalía de Michoacán detalló que continúa con las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables de dichos hechos, y refrenda su compromiso de combatir el robo al transporte de carga en Michoacán.

HVI