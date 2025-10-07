Alertan por Fuertes Lluvias, Tormenta Eléctrica y Posible Caída de Granizo en Nuevo León

Se espera fuertes lluvias con acumulados de entre 25 a 50 milímetros en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León para la tarde de este martes 7 de octubre, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Protección Civil del Estado.

Noticia relacionada: Pronóstico del Clima Hoy 7 de Octubre de 2025 en Monterrey, Nuevo León: ¿Lloverá esta Semana?

De acuerdo con el pronóstico del clima, hay probabilidad de que estas lluvias vengan acompañadas de tormenta eléctrica y posible caída de granizo en la zona montañosa, región citrícola, oriente y el Área Metropolitana de Monterrey, extendiéndose al resto de Nuevo León durante la tarde y hasta pasada la media noche.

Lista de municipios de Nuevo León en los que se esperan lluvias

Estos son los principales municipios en los que se pronostica que caigan las fuertes lluvias durante la tarde de este martes 7 de octubre, de acuerdo con la información captada por los radares de Protección Civil de Nuevo León, quienes continuarán con el monitoreo constante ante cualquier situación relevante:

Monterrey

Guadalupe

San Pedro

Santa Catarina

Juárez

San Nicolás

Escobedo

Apodaca

Santiago

Allende

Montemorelos

General Terán

Linares

Cadereyta

Salinas Victoria

El Carmen

Ciénega de Flores

Recomendaciones a seguir ante la caída de fuertes lluvias en Nuevo León

Estas fuertes lluvias con acumulados de entre 25 a 50 milímetros podrían ocasionar inundaciones en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey, así como el incremento en el nivel de ríos y arroyos, por lo que, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León emite las siguientes recomendaciones para evitar accidentes.

Mantente alerta de los avisos oficiales de CONAGUA y de la Dirección de Protección Civil Nuevo Leon

Evita tirar basura en la vía pública

Evita cruzar ríos, arroyos, vados, pasos a desnivel o corrientes de agua que puedan arrastrar a tu modo de transporte o a ti

Evita tocar postes, cajas de luz o cables.

Circula despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad

Obedezca las instrucciones de la autoridades y cierres viales

Video: Pronóstico del Clima en Nuevo León con Gaby Lozoya 7 de Octubre de 2025

Historias recomendadas:

SHH