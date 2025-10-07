Pronóstico del Clima Hoy 7 de Octubre de 2025 en Monterrey, Nuevo León: ¿Lloverá esta Semana?

La mañana de este martes 7 de octubre en Monterrey y su zona metropolitana, el cielo se encuentra nublado y, de acuerdo con el pronóstico del clima, las temperaturas se oscilan entre los 20˚C y los 24˚C; además, la calidad del aire es buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental distribuidas en los municipios conurbados.

Se espera que las temperaturas máximas de hoy se encuentren al rededor de los 30˚C, y que por la tarde y noche incrementen las probabilidades de lluvia al 82%, mismas que se espera se extiendan hasta el próximo viernes 10 de octubre. Las precipitaciones se incrementarán debido al aumento de flujo de humedad del Golfo de México y la proximidad de un sistema frontal sobre el territorio de Texas, interactuando con un canal de baja presión que convergen sobre el noreste y oriente de México.

El panorama lluvioso para Monterrey, Nuevo León, provocará un retroceso en las temperaturas máximas que se detendrán cerca de 26˚C hacia el jueves 9 y viernes 10 de octubre. Mientras que, en el Golfo de México una zona de inestabilidad con 10% de potencial ciclónico emergerá por la bahía de Campeche y fortalecerá el aporte de humedad hacia el oriente y noreste en los siguientes días, ya que se espera que cruce hacia la costa de Veracruz donde la humedad en exceso se alineará con la Sierra Madre Oriental.

Trayectoria del huracán Priscilla en México

En el Pacífico el huracán "Priscilla" se encuentra a 415 Km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 155 Km/h y se mueve al noroeste a 17 Km/h. Se espera que en los siguientes días pase al oeste de Los Cabos y con probabilidad de que, más tarde en la semana, ingrese a Baja California.

Una nueva zona de inestabilidad frente a Centroamérica alcanzaría hasta el 80% de potencial para los siguientes días. La tormenta tropical “Octave” se mantiene activa, ahora con rumbo al oriente, muy lejos del territorio nacional. En el Atlántico se mantiene la vigilancia de la zona de inestabilidad con 90% de potencial ciclónico con rumbo a Las Antillas para los siguientes días.

