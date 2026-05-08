Amarran a Velador y Roban Herramienta en Construcción en el Centro de Monterrey

Autoridades de seguridad se encuentran investigando un presunto robo en una construcción ubicada en el centro de Monterrey. Los hechos habrían sido reportados durante la mañana de este viernes 8 de mayo, luego que trabajadores encontraran al velador de esta obra amarrado.

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Fue en el cruce de las calles J.G. Leal y Arteaga, lugar de la construcción, donde arribaron tres hombres a bordo de una camioneta e ingresaron a este sitio. Al percatarse de la presencia del velador, los sujeto tomaron unas cuerdas con la que inmovilizaron al sujeto para presuntamente cometer un robo.

Luego de que supuestamente los sujetos se apoderaran de varias herramientas huyeron de este lugar, dejando al velador amarrado. Fue hasta la hora de entrada de los empleados cuando se percataron de esta situación, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades correspondientes.

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Investigan presunto robo a construcción en el Centro de Monterrey

Hasta sitio llegaron elementos de la Policía de Monterrey y Agentes Ministeriales, quienes comenzaron a recabar información y comenzaron a cuestionar al velador para tratar de descubrir como ocurrieron los hechos y tratar de identificar a los presuntos asaltantes.

Se espera que elementos de seguridad pidan las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para tratar de visualizar el momento en que los sujeto huyeron de este sitio para tratar de identificarlos y poder localizarlos. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del velador, por lo que se espera se brinden más detalles en las próximas horas.

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