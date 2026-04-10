Los Nombres de 52 Mexicanos Desaparecidos Viajan a la Luna en Misión Artemis II, ¿Quiénes Son?

El nombre de 52 mexicanos desaparecidos viajan dentro de la cápsula Orión en la Misión Artemis II de la NASA, que despegó el 1 de abril de 2026 en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida, Estados Unidos. Son los integrantes del colectivo Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) quienes decidieron enviar a la luna el nombre de sus familiares, a quienes buscan incansablemente.

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Leticia Hidalgo, vocera de FUNDENL y madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) desaparecido el 11 de enero de 2011, señaló que con esta acción buscan visibilizar la crisis humanitaria y de desaparición que hay en México, donde se registran más de 132 mil 500 personas desaparecidas.

Fue a través de la convocatoria "Envía tu nombre con Artemis", lanzada por la NASA en su página web para todo público, que lograron enviar el nombre de su hijos, hijas y familiares desaparecidos al espacio. Son en total 53 tarjetas de embarque las que registró FUNDENL, una especial que dice "Más de 133 mil personas desaparecidas en México", en representación de todas las víctimas de desaparición en el país, y las 52 restantes son de mujeres y hombres que aún son buscados por su familia en Nuevo León, como es el caso de Roy.

Víctimas de desaparición en Nuevo León

A sus 18 años de edad, Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, fue desaparecido por un grupo de hombres armados con chalecos de la Policía Municipal de Escobedo, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Desde entonces, su madre Irma Leticia Hidalgo continúa en su búsqueda.

El pasado 11 de enero, a 15 años de su desaparición, la señora Leti junto con integrantes de FUNDENL, se reunieron en la avenida Benito Juárez, sobre el corredor Morelos en el Centro de Monterrey, para pegar distintos retratos de progresión de edad que muestran como sería el rostro de Roy Rivera a sus 33 años de edad.

"Ha sido muy satisfactorio para nuestra alma, (...) ahorita sabemos dónde está, dónde anda, y le estamos mandando todas las bendiciones del mundo a ellos y a la tripulación", son las palabras de la señora Leticia.

Junto con Roy, viajan a la luna el profesor José Antonio Menchaca, quien desapareció cuando se trasladaba a la casa de una de sus hijas, el 22 de mayo de 2022. Mario Ángel Sánchez de la Garza, desaparecido forzadamente el 8 de octubre de 2019, en el municipio de Hidalgo. Blanca Vianney Sánchez García, Cruz Elvira Hernández Garza y Yesenia Camacho Torres, desaparecidas en agosto de 2021 en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Así como Brenda Damaris González Solís, víctima de desaparición forzada y de feminicidio. Su mamá, Juana Solís Barrios, integrante de FUNDENL denunció que fueron servidores públicos de Santa Catarina los que entregaron a la delincuencia a su hija, quien desapareció el 31 de julio de 2011 y sus restos fueron localizados después de un año de búsqueda en el kilómetro 92 de la carretera Monterrey - Saltillo. Luego de hacer una segunda exhumación, confirmaron que se trataba de ella; sin embargo, el caso sigue impune.

Lista de los 52 nombres de personas desaparecidas que viajan en Artemis II

A continuación te compartimos la lista de los 52 nombres de las personas desaparecidas en México que enviaron los integrantes del colectivo FUNDENL a la luna con la Misión Artemis II con los cuatro astronautas de la NASA:

Roy Rivera Hidalgo Mario Ángel Sánchez de la Garza Brenda Damaris González Solís Blanca Vianney Sánchez García Cruz Elvira Hernández Garza Yesenia Camacho Torres Gustavo Sánchez Millán Arnoldo Sánchez Serrato Pablo Herrera López Elizabeth Guajardo Espinoza Luis Felipe Aguayo Osorio Víctor Aguayo Osorio Verónica Salas Cisneros Sergio David Peña Moreno Sergio Peña Cerda Patricia Martinez Salas Liliana Aidé Martínez Salas Alejandro Garza Cárdenas Alejandro Moreno Baca César Guadalupe Román Cordero Cristián Alejandro Niño Sena Edgar Eliud Alvarado Cavazos Edmundo Uvalle López Eva Janeth Coronado Luna Guadalupe Martínez Segundo Jesús José Gallegos Guereca Johan Lee Rafael Herrera Viera Jorge Humberto Ortiz Quintero José Antonio Menchaca Alvarado José Daniel Alcalá Sandoval José Gómez Hernández José Juan Salinas Perales José Juan Salinas Rodríguez José Luis Alcalá Jiménez José Ricardo Ovalle Díaz Laura Catalina Santana Ávalos Luis Enrique Chagala Macario. Luis Gerardo Enríquez Álvarez María Cristela Benítez Peña María Inés González Carranza Merelyn Guzmán Jerónimo Miriam Maribel Vega Zúñiga Neftalí Heruvey Gutiérrez Moreno Nelsón Raúl Dávila Suárez Pablo Alonso Villanueva de la Rosa Rafael Márquez Delgado Yareli Anahem de León Gaytán Miguel Ángel Galo Rodríguez Romero José Ovidio Arriaga Guzmán Sabino Hernández Fermín Irving Javier Mendoza de Alejandro José Luis Arana Aguilar

"Es una manera también de materializar lo que un día les decíamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Hasta dónde me quieres mamá? Hasta la luna de ida y vuelta, así es que, ahora los estamos esperando de regreso" expresó la mamá de Roy Rivera Hidalgo, al pensar que el nombre de su hijo va a la luna.

La búsqueda continúa, pero hoy, hay 52 mexicanos desaparecidos y un colectivo de búsqueda que forma parte de un hecho histórico, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.

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Con información de Sara Herrera | N+

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