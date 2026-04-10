Onda Sónica del Amerizaje de Artemis II Podría Oírse en California, ¿Se Escuchará en México?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha advertido que la onda sónica que producirá el amerizaje de la misión Artemis II se escuchará en California. Te explicamos si también en México se oirá.

La nave Orión reingresará a la atmósfera de la Tierra a 40 mil kilómetros por hora.

reingresará a la atmósfera de la Tierra a 40 mil kilómetros por hora. Durante el descenso, el exterior de la cápsula alcanzará los 2 mil 700 grados centígrados.

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Piden advertir a habitantes de California si escuchan explosión sónica de Artemis II

A través de X, antes Twitter, la agencia gubernamental, señaló que la explosión sónica de la nave Orión podría escucharse en el sur de California. En el mensaje se lee:

“Se espera un estruendo sónico cuando la nave espacial reingrese a la atmósfera y podría sentirse y oírse en todo el sur de California entre las 5:00 y las 5:15 p.m. hora local mañana, 10 de abril”.

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El Servicio Geológico de los Estados Unidos pidió a los habitantes del sur de California, especialmente en el área de San Diego, que estén atentos a los posibles estruendos que puedan escuchar. Además, la agencia pidió reportar la experiencia a través de un formulario, disponible en el siguiente enlace.



“Si escuchas o sientes estruendos sónicos (o no), por favor completa esta encuesta ‘Did You Feel It’”.

Onda sónica de Artemis II podría escucharse en Baja California

Según los datos que compartió el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la explosión sónica habrá de escucharse poco después de las cinco de la tarde. No se descarta que el estruendo se escuche en el área metropolitana de Tijuana, dada la cercanía con San Diego.

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Cabe señalar que el regreso es considerado por muchos expertos como la parte más peligrosa de la misión. En este punto, la cápsula dependerá de la fortaleza de su escudo térmico, así como del sistema de paracaídas que aminorará su velocidad a medida que se acerquen a las aguas del Pacífico.

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