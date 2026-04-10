Misión Artemis 2 En Vivo Hoy: ¿Dónde Ver Amerizaje de Astronautas de la NASA?

Luego de completar un viaje de varios días alrededor de la Luna, la misión Artemis 2 entra en su fase final con el esperado regreso de la tripulación a la Tierra. El momento del amerizaje será transmitido en vivo, en N+ te compartimos el link para que no te lo pierdas.

El regreso de los astronautas podrá seguirse en tiempo real a través de distintas plataformas. Una de las opciones es la transmisión en vivo disponible en N+, además te compartimos un recuento: Todo lo que Ha Hecho Artemis II, la Misión a la Luna que Se Prepara para Volver a la Tierra.

Video: Momento Clave de Artemis II: Encienden Sistema de Corrección de Trayectoria de Retorno a la Tierra

También se podrá ver mediante el canal oficial de YouTube de la NASA: Regreso de la Misión Artemis 2.

En breve más información.

FBPT