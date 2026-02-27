Asesinan a Balazos a Hombre en Colonia Valle de las Grutas en García, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba sobre la calle Gruta de las Estrellas en la colonia Valle de las Grutas, en García, Nuevo León. El hecho se reportó durante la tarde de este viernes 27 de febrero, generando una intensa movilización policiaca.

Según testigos, la víctima habría sido atacado por un un hombre y una mujer que circulaba en una motocicleta. Los presuntos agresores dispararon de manera directa contra el hombre para posteriormente huir de este sitio a toda velocidad. Luego de percatarse de la situación, vecinos llamaron a las autoridades correspondientes para ayudar a ls persona herida.

Al sitio llegaron paramédicos, quienes tras realizarle varios procedimientos médicos a la persona herida se confirmó que ya no contaban con signos vitales por lo que se pidió el apoyo de elementos de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes. A este punto llegaron policías municipales, quienes resguardaron este punto.

En este lugar también hicieron presencia elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes lograron identificar a la víctima como Gilberto, de 24 años de edad. Policías mencionaron que sobre esta calle fueron localizados al menos 6 casquillos de bala.

La Policía de García comenzó un despliegue sobre la colonia Valle de las Grutas y en zonas cercanas con el fin de localizar a los presuntos agresores. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden con la identificación de los presuntos responsables. Este operativo continuará durante este día, por lo que pidieron a vecinos resguardarse en sus domicilios.

