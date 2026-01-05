Asesinan con Arma Blanca a Encargado de Anexo en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este lunes 5 de enero, el encargado de un anexo fue asesinado con un arma blanca al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle Soleado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Conductor en Auto Presuntamente Usado en Robos Tipo Cristalazo en Monterrey

Fue en el cruce de las calles Valle Fértil y Valle Alto cuando un grupo de empleados de un anexo llegaron a un domicilio para trasladar a un hombre el cual sería rehabilitado. Al forcejear con los hombres, el encargado enredó al agresor con un cobertor para tratar de tranquilizarlo y poder sacarlo de la casa.

Luego de forcejear con los empleados de este centro de rehabilitación, el hombre logró liberarse. En ese momento el agresor tomó un cuchillo y atacó al encargado del anexo. Tras la agresión, el sujeto herido fue trasladado por cuenta propia hasta un hospital cercano para ser atendido.

Empleados del anexo llegaron hasta la Cruz Verde de Guadalupe, donde médicos atendieron de urgencia al afectado. Luego de realizarle varios procesos médicos, los doctores confirmaron que el encargado ya no presentaba signos vitales. El fallecido fue identificado como Erick Camacho, de 27 años de edad.

Investigan muerte de encargado de anexo en Guadalupe

Hasta esta clínica médica llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha confirmado si el agresor ya fue detenido, por lo que se espera se den más detalles sobre este caso.

Debido a que familiares del agresor fueron quienes pidieron ayuda a este centro de rehabilitación para llevarse al sujeto a sus instalaciones, se espera que sea más fácil la detención del hombre y así poder determinar su situación jurídica luego de asesinar con el arma blanca al encargado de este anexo.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM