Ataque Armado Deja Dos Jóvenes Heridos en Barrio Estrella en Monterrey

Un ataque armado dejó como saldo dos hombres lesionados de 19 y 22 años de edad, durante la mañana del lunes 5 de enero, en la zona norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; uno de ellos se encuentra grave y con riesgo de perder la vida debido a los impactos de bala recibidos.

La agresión con armas de fuego se registró en el cruce de las calles Urano y Camino del Pastizal, en el fraccionamiento Barrio Estrella. Elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana arribaron al sitio luego de recibir el reporte de una balacera.

De acuerdo con las indagatorias, un grupo de hombres llego a una casa donde les prometieron trabajo, aparentemente en el ramo de seguridad; mientras esperaban llegaron personas armadas y les dispararon. Tras la agresión, las presuntas víctimas corrieron a pedir apoyo a distintos negocios.

Buscan a responsables de ataque armado en el norte de Monterrey

El joven identificado como Kevin de 19 años de edad, fue una de las víctimas que salió corriendo y logró pedir ayuda en una farmacia, a pesar del impacto de bala que presentaba en el hombro. El segundo herido es Emiliano Alonso de 22 años de edad, quien presentaba al menos seis lesiones por proyectil de arma de fuego; ambos fueron trasladados a un hospital de Monterrey para su atención médica.

Luego de reportarse la balacera, las autoridades de seguridad llevaron a cabo el acordonamiento de la zona en el fraccionamiento Barrio Estrella, para iniciar con las indagatorias correspondientes. Aunque en la zona hay varias cámaras de video vigilancia, no lograron captar el ataque armado y escape de los agresores, que presuntamente viajaban en un auto compacto. Agentes ministeriales ya buscan a los presuntos responsables para detenerlos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

