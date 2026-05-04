Asesinan a un Hombre y Hieren a Dos Más en Ataque Armado en Montemorelos, NL

Un hombre murió y dos personas más resultaron lesionadas tras un ataque a balazos registrado sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos.

En el lugar se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego sobre la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Montemorelos.

Video: Deja un Ejecutado y 2 Heridos Ataque Armado en Montemorelos

Tras arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) localizaron a un hombre sin vida, quien presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Trabajador en Línea 6 del Metro en Apodaca, NL; Esto Dijo Metrorrey

Dos heridos por arma de fuego

En el mismo hecho, otras dos personas resultaron lesionadas, por lo que fueron atendidas por cuerpos de auxilio y posteriormente trasladadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

La zona fue acordonada por autoridades estatales mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaba el levantamiento de evidencias y las primeras investigaciones en el lugar del ataque. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima fatal ni de las personas heridas.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque armado. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.

Historias recomendadas: