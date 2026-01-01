Ataque a Balazos Deja una Pareja Sin Vida y Dos Lesionados en Doctor Arroyo, Nuevo León

Durante la madrugada de este jueves 1 de enero se registró un ataque armado que dejó como saldo dos personas sin vida y dos más lesionadas, una de ellas presuntamente menor de edad. Este hecho se registró en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

Fue en las calles Pino Suárez y Cuauhtémoc donde una pareja fue agredida por hombres armados, en este punto también se reportaron dos personas heridas más. Hasta este lugar llegaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes recibieron el reporte de una balacera en este punto del estado de Nuevo León.

A la llegada de los paramédicos, se confirmó que el hombre y la mujer atacados ya no contaban con signos vitales, ambos con múltiples impactos de arma de fuego. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por lo que se espera se den más detalles en el transcurso del día.

En el mismo punto, dos hombres más resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. Los sujetos tampoco han sido identificados, pero elementos mencionaron que uno de ellos sería menor de edad. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Doctor Arroyo para recibir atención médica.

Investigan ataque armado contra pareja en Dr. Arroyo

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes. En el lugar del ataque se localizaron diversos casquillos, además de varios objetos, entre ellos una gorra, una hebilla, un casco de motocicleta con fragmentos de plástico y una botella, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) comenzaron con los trabajos correspondientes mientras elementos de Fuerza Civil comenzaron con varios despliegues para tratar de localizar a los sujetos qué abrieron fuego contra la pareja fallecida.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM