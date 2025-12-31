Hombre Armado Intenta Asaltar Tortillería en Avenida Río Nazas en Monterrey

La tarde de este miércoles 31 de diciembre, empleados de una tortillería sufrieron un intento de asalto. El hecho se registró sobre la avenida Río Nazas en la colonia Valle del Mirador en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue a las 3:20 de la tarde cuando una motocicleta donde viajaban dos personas, uno de ellos con una mochila de repartidor de comida, llegó a esta tortillería. Al interior se encontraban alrededor de 5 clientes esperando a ser atendidos. Cámaras de seguridad captaron como uno de los sujetos entra al establecimiento y desenfunda un arma corta.

El hombre, que portaba la mochila de repartidor, comenzó a amenazar a los empleados con el arma mientras los demás clientes huían asustados. El presunto asaltante comienza a exigir el dinero de las ventas del día, pero los empleados se resguardaron para evitar el robo y salir ilesos. Ante la desesperación, el sujeto sale enojado de este punto.

En el video se ve como los empleados salen para tratar de identificar la motocicleta en la qué los hombres viajaban, pero el presunto asaltante regresa y corta cartucho para intimidarlos por lo que los despachadores de esta tortillería regresaron al interior.

Piden locatarios mayor seguridad sobre avenida Río Nazas

Aunque en esta ocasión los ladrones no pudieron llevarse nada, los dueños de esta tortillería contaron a N+ Monterrey que esta se trataría de la tercera ocasión en que son asaltados. Al lugar llegaron elementos de Fuerza Civil, quienes comenzaron con rondines por calles de este sector para localizar a los presuntos asaltantes.

Locatarios de este sitio pidieron a las autoridades más rondines de seguridad debido a que los hechos delictivos son muy comunes sobre la avenida Río Nazas. Los dueños de estar tortillería compartieron las imágenes del intento de robo para alertar a los negocios vecinos y tomen precauciones.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM