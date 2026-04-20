Evento por Día del Niño en Juárez, Nuevo León: Los Chicharrines y Estos Shows se Presentarán

Para festejar el Día del Niño este 2026, el municipio de Juárez, Nuevo León, llevará a cabo un evento denominado BenyKids en el cual podrán encontrar varias actividades, juegos y varias presentaciones de shows infantiles para los pequeños de este sitio.

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Este festejo se llevará a cabo en el Recreativo Juárez FNSI, ubicado sobre la carretera a San Mateo en su cruce con la avenida Eloy Cavazos. Las actividades arrancarán en punto de las 3:00 de la tarde, por lo que autoridades recomendaron a los ciudadanos acudir a este punto unos minutos antes ya que el cupo será limitado con el fin de evitar accidentes.

Durante este evento los pequeños podrán disfrutar de varias actividades, recibir algún obsequio y poder observar tres shows infantiles los cuales se llevarán a cabo en el escenario principal. Autoridades recomendaron a los pequeños asistir con un par de calcetas para poder ingresar a los diferentes inflables que se colocarán en este lugar.

¿Qué shows se presentarán y cuáles son los horarios en el BenyKids 2026?

Durante este evento por el Día del Niño en el municipio de Juárez, Nuevo León, los asistentes podrán disfrutar de la presentación de el show de Tiempo Mágico, el cual se presentará en punto de las 4:00 de la tarde. A las 6:00 pm se llevará a cabo el concierto de Huntrix, Las Guerreras del K-Pop y para cerrar el día, los juarenses podrán disfrutar de la presentación de Los Chicharrines, quienes desde las 8:00 de la noche iniciarán su espectáculo.

Este evento será completamente gratuito, pero autoridades señalaron que es recomendable que asista un adulto por cada menor de edad. En este cruce de la carretera a San Mateo se colocará un operativo de tránsito y vialidad para brindar apoyo a los ciudadanos que deseen asistir a este festejo por el Día del Niño.

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