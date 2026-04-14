Concierto de Lara Campos en Monterrey por Día del Niño: ¿Dónde Darán Boletos Gratis?

Con motivo de la celebración del Día del Niño, se llevará a cabo un concierto infantil en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se presentarán Lara Campos y Ana Sofi W. La entrada es gratuita pero hay cupo limitado, por ello, aquí te contamos donde puedes obtener tus boletos para asistir con tu familia.

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El concierto de Lara Campos y Ana Sofi W. se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril, una fecha antes del Día del Niño, en la Arena Monterrey, ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Obrera, dentro del Parque Fundidora, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 03:00 de la tarde para que las familias puedan comenzar a celebrar con sus niños y niñas. Además de música, en el concierto infantil habrá otras sorpresas y el evento finalizará a las 08:00 de la noche.

Entrega de boletos para concierto infantil en Monterrey

La entrega de los boletos para el concierto infantil será de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, a partir del miércoles 15 de abril, en dos sedes: el Palacio de Gobierno de Nuevo León y en las oficinas generales del DIF Estatal ubicado sobre la avenida Morones Prieto, en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, se entregarán cuatro boletos por familia para disfrutar del concierto de Lara Campos y Ana Sofi W. de manera gratuita. Recuerda llegar con tiempo para obtener tus boletos, ya que se darán hasta agotar existencias.

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