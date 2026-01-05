Protesta por Detención de Hombres Armados Causa Caos Vial en el Centro de Monterrey

Luego de que elementos de seguridad detuvieran a dos hombres con armas de fuego, vecinos de la colonia Industrial salieron a las calles a protestar para pedir la liberación de los presunto criminales. Este hecho causó tráfico lento y caos vial en distintos puntos del centro de Monterrey, Nuevo León, durante la tarde de este lunes 5 de enero.

Noticia relacionada: Imputan por Delitos Contra la Salud a Hombre Detenido en Año Nuevo Tras Persecución en Monterrey

Debido a los bloqueos sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura de Luis Mora, se comenzó a desplegar un operativo de vialidad en distintos puntos para desviar a los automovilistas y evitar que queden atrapados en el tráfico. Elementos de Tránsito de Monterrey comenzaron con cierres en puntos como Calzada Guadalupe Victoria.

Estas afectaciones en la vialidad han generado que avenidas como Colón y Madero, a la altura de la avenida Cuauhtémoc, comiencen a registrar largas filas de automovilistas debido a que estos bloqueos ocurren durante un horario donde cientos de ciudadanos salen de sus empleos y se trasladan a su hogar.

Video: Detienen a Dos Con Armas y Droga Hay Cierres Viales en Colonia Industrial en Monterrey

¿Qué vías alternas puedo tomar por cierres viales en Alfonso Reyes?

Los agentes de tránsito se encuentran en calles cercanas a este punto realizando algunos abanderamientos para señalar a los automovilistas que se dirigen hacía el municipio de San Nicolás tomar vías alternas y no verse afectados en sus traslados. Hasta el momento se desconoce hasta que hora se espera que los cierres terminen, por lo que los despliegues de autoridades continuarán.

Algunas de las vías alternas por tomar son Guerrero, Bernardo Reyes, Venustiano Carranza y Ruiz Cortines, los cuales no presentan afectaciones en la vialidad. Estas avenidas ayudarán a que el tráfico que se registra en este punto se desfogue y la circulación pueda avanzar.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM