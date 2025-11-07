Captan a Menores Intentando Robar Camionetas de Empresa en Santa Catarina, Nuevo León

Cámaras de seguridad detectaron el momento en el que un grupo de menores intentaron robarse al menos dos camioneta de carga de una empresa ubicada en el Parque Industrial del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho se registró durante la noche, cuando ya no había presencia de trabajadores en la zona.

En el video se observan al menos cinco menores de edad corriendo por la zona donde se encuentran las camionetas estacionadas. Mientras uno de ellos se queda en medio de la calle, al parecer cuidando que no venga nadie, los el resto del grupo abre la puerta del conductor de uno de los vehículos de carga e intentan encenderlo.

Segundos después, los menores logran que otra de las camionetas avance unos metros; sin embargo, no pudieron llevársela. Posteriormente huyen del lugar sin lograr su objetivo, pero siendo captados por las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona de bodegas de la empresa, en el Parque Industrial de Santa Catarina.

Menores no han sido detenidos por el intento de robo en Santa Catarina

Hasta el momento, las autoridades de seguridad municipal y estatal no han informado si los menores ya fueron identificados y detenidos. Se espera que en las próximas horas se den más detalles de este intento de robo en Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con algunos testimonios recabados por el equipo de N+ Monterrey, esta no es la primera vez que ven a los menores realizando estas acciones por la noche, en su intento aparentemente por robar una de las camionetas de carga en esta zona de la empresa.

