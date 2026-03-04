Captan Asalto en Negocio de Chilaquiles en Juárez, Nuevo León

El asalto en un negocio de venta de comidas quedó captado por cámaras de seguridad. El hecho se registró durante la noche de este martes 3 de marzo en un local de chilaquiles sobre el Camino a Rancho Viejo, en la colonia Valle de Juárez, Nuevo León.

En el video captado se puede observar como a este local entran dos sujetos aparentando ser clientes, luego de conversar algunos segundos, uno de los implicados cierra la puerta del restaurante mientras que el otro hombre comienza a amenazar a los empleados. Los presuntos ladrones empiezan a tomar pertenencias y el dinero de las ventas del día. Según los afectados, al exterior otra persona se encontraba esperando a los presuntos asaltantes.

Luego de presuntamente robar las pertenencias de los empleados y el dinero de este local, los hombres huyeron del sitio. Los afectados comentaron para N+ Monterrey que entre los objetos robados se encontraba al menos un celular de gama alta, por lo que pidieron a vecinos de este sector reportar cualquier venta de teléfonos del mismo modelo.

A pesar de que los rostros de los sujetos quedaron expuestos en este video, las autoridades del municipio de Juárez no han logrado identificarlos o detenerlos. Vecinos y locatarios pidieron a los elementos de seguridad realizar más rondines por este punto debido a que los hechos delictivos en esta zona van en aumento.

Otro caso similar ocurrió en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde un hombre fue captado presuntamente robando un negocio utilizando una caja de cereal como máscara para cubrir su rostro. Luego de ser identificado, elementos de seguridad lograron rastrearlo y detenerlo junto a su pareja.

