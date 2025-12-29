Capturan a 11 Personas por Presunto Narcomenudeo en Juárez, Nuevo León

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Juárez, Nuevo León, detuvieron a 11 personas por narcomenudeo. Las detenciones se llevaron a cabo el pasado sábado 27 de diciembre en las colonia Hacienda San José, Mirador de San Antonio y Mirador del Parque.

Los implicados fueron identificados como Fabián “N” de 49 años, Iván “N” de 33 años, José Luis “N” de 67 años, Ivone Joselyn “N” de 23 años, Martín Guadalupe “N” de 40 años, Alfredo “N” de 51 años, Marco Antonio “N” de 37 años, Héctor Damián “N” de 31 años, Julio César “N” de 45 años, Luis Manuel “N” de 36 años y Víctor Manuel “N” de 53 años de edad.

Durante las labores de inspección les fueron aseguradas sustancias con características del cristal y dinero en efectivo. Las 11 personas fueron detenidas junto con los indicios asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. Serán las autoridades quienes determinen el proceso legal que llevarán.

Video: Detienen a 11 Personas por Supuesto Narcomenudeo en Colonia Hacienda San José, en Juárez, NL

Cateos por narcomenudeo en San Nicolás y Guadalupe, Nuevo León

Estas detenciones se suman a las labores de las autoridades contra los casos de narcomenudeo en el estad de Nuevo León. A inicio del mes, el pasado 11 de diciembre, llevaron a cabo 10 cateos simultáneos en el municipio de San Nicolás de los Garza y Guadalupe como parte de la investigación para la venta de droga en el Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con información de las autoridades el operativo forma parte de una serie más amplia, ya que unos días antes se habían realizado otros 10 cateos simultáneos en San Nicolás de los Garza. Nuevamente se registró un despliegue significativo que incluyó distintos grupos de trabajo distribuidos en varios domicilios de ambos municipios.

Con información de Adriana Garcino | N+

