Catean Bar tras Ataque Armado que Dejó un Muerto en el Centro de Monterrey

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) llevaron a cabo un cateo en un bar ubicado en el cruce de la avenida Colón y Colegio Civil, en el centro de Monterrey, sitio donde el pasado 17 de mayo una persona fue asesinada a balazos.

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Fue durante el mediodía de este martes 19 de mayo cuando varias unidades de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) arribaron al establecimiento para realizar un operativo de búsqueda y recolección de evidencias que permitan avanzar en la identificación del o los presuntos responsables.

En el lugar fueron observadas diversas cámaras de seguridad, las cuales se espera sean analizadas por las autoridades para tratar de captar el momento exacto de la agresión. Hasta el momento autoridades han informado sobre la detención de dos personas identificadas como Efraín “N”, de 37 años, y Mario Ángel "N", de 50 años de edad, quienes presuntamente portaban diversas dosis de sustancias ilícitas al momento de los hechos.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en el bar cateado?

Este ataque armado se registró la noche del domingo 17 de mayo en un bar ubicado sobre la avenida Colón, en el centro de Monterrey, donde supuestamente hombres armados entraron al lugar y dispararon. Autoridades informaron que en este sitio murió un hombre identificado como Gerardo, de 39 años de edad.

Desde el momento en que se registró este ataque armado, el establecimiento quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Hasta el momento no se ha mencionado si este bar quedará clausurado o si continuará con sus operaciones habituales luego de llevar a cabo los trabajos correspondientes de levantamiento de pruebas.

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