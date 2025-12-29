Choca Grúa Contra Poste y se Incendia Sobre Avenida Nogalar en San Nicolás, Nuevo León

Una grúa que transportaba un automóvil se estrelló contra un poste de concreto, lo que provocó que el vehículo de carga terminara en llamas sobre la avenida Nogalar en el municipio de San Nicolás de los Garza. En el vehículo de carga viajaba un hombre y la dueña del auto que era trasladado.

Noticia relacionada: Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Vuelca Auto en Escobedo, Nuevo León

El accidente ocurrió cuando la grúa circulaba por un paso elevado de esta importante avenida, presuntamente el pavimento mojado y el exceso de velocidad habrían ocasionado que la unidad se estrellara contra este poste de concreto. Este percance alarmó a automovilistas, luego de que el vehículo de carga terminara completamente en llamas, por lo que de inmediato se pidió el apoyo de rescatistas.

Hasta este sitio llegaron elementos de Bomberos San Nicolás y rescatistas para apoyar al conductor de esta grúa. En el sitio se confirmó que no se registraron personas lesionadas. Debido a los trabajos para sofocar las llamas, uno de los sentidos de la avenida Nogalar fue cerrado, provocando que se registraran largas filas de tráfico.

Investigan cómo ocurrió choque de grúa contra poste en San Nicolás

Luego de sofocar el incendio, elementos retiraron el vehículo siniestrado para que cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzaran con el cambio del poste que resultó dañado tras el impacto. Elementos de Tránsito de San Nicolás volvieron a abrir los carriles cerrados para evitar más congestionamientos viales.

Elementos municipales ya investigan como ocurrió este percance y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que las cámaras de seguridad de negocios cercanos ayuden a esclarecer como sucedió este percance que causó tráfico lento en este punto.

Historias recomendadas:

DAGM