Localizan Camioneta Presuntamente Utilizada en Intento de Asalto a Joyería en San Nicolás, NL

La tarde de este lunes 29 de diciembre se registró una intensa movilización de elementos de seguridad luego de que reportara la localización de un vehículo presuntamente involucrado en el intento de robo en una joyería en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Fueron elementos de la Policía de San Nicolás quienes confirmaron la localización de una camioneta gris presuntamente utilizada durante este intento de robo. El vehículo se encontraba estacionado frente a varios domicilios en la colonia Blas Chumacero, a unos dos kilómetros de la joyería donde ocurrieron los hechos.

La calle Veladores fue acordonada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en el vehículo localizado. Minutos más tarde se sumaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar a recabar pruebas que ayuden en la carpeta de este caso.

Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre lo que se encontró al interior de la camioneta, además de confirmar si se trataría del vehículo utilizado en este intento de robo a una joyería. Hasta el momento el sitio sigue resguardado, por lo que elementos pidieron a automovilistas tomar vías alternas.

Este intento de robo ocurrió en una plaza comercial ubicada en el sector de La Fe, donde elementos de la policía municipal atendieron un reporte de dos sujetos armados que ingresaron a una joyería para cometer un asalto. Luego de no lograrlo, los dos implicados huyeron del sitio. Elementos de seguridad ya se encuentran localizando a los presuntos ladrones para detenerlos.

