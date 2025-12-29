Estos Municipios de Nuevo León Tendrán Baja Presión y Cortes de Agua; ¿Cuál es la Razón?

La paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey informó a través de redes sociales que durante este lunes 29 de diciembre se registrarán fallas en el suministro de agua en diversas colonias de municipios como Santa Catarina y García, Nuevo León.

Según la paraestatal, con la entrada del Frente Frío número 25 se han registrado fuertes rachas de vientos en estos municipios. Debido a las circunstancias climáticas, el suministro de energía eléctrica se vio afectado provocando que algunos tanques de almacenamiento de agua, ubicados en Santa Catarina y Garcia, dejen de funcionar momentáneamente.

Agua y Drenaje explicó que debido a estar circunstancias, se podría registrar la baja presión en el suministro de agua en varias colonias de ambos municipios y en algunos casos hasta el corte completo de abastecimiento del vital líquido, por lo que empleados de la paraestatal comenzaron con las labores necesarias.

En la publicación, Agua y Drenaje de Monterrey no especificó cuáles o cuántas colonias se verán afectadas, por lo que se recomienda a los habitantes de municipios como García y Santa Catarina prepararse durante este 29 de diciembre y evitar quedarse sin el suministro de agua.

¿A qué hora regresará el agua en García y Santa Catarina?

En el comunicado compartido en redes sociales, Agua y Drenaje de Monterrey mencionó que se realizó un reporte a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que vuelvan a restablecer el suministro eléctrico y los tanques que resguardan el vital líquido vuelvan a funcionar. Se espera que en las próximas horas varias cuadrillas acudan a las estaciones eléctricas para reparar los daños.

Las autoridades de Agua y Drenaje pidieron a las personas afectadas mantener la calma mientras el problema se resuelva. Aunque no se especificó un horario, la paraestatal mencionó que será durante el transcurso de este 29 de diciembre se restablezca al 100 por ciento el suministro de agua en las colonias afectadas.

