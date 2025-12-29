Moviliza Intento de Asalto a Joyería en San Nicolás, Nuevo León

Un intento de asalto a una joyería movilizó a autoridades de seguridad en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante la tarde de este lunes 29 de diciembre. Inicialmente se había alertado sobre disparos de arma de fuego en la zona, pero las detonaciones fueron descartadas por los agentes de investigación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el intento de robo se registró en una joyería ubicada en una plaza comercial, en el Sector de La Fe del municipio de San Nicolás de los Garza, en los límites con Guadalupe y Apodaca, Nuevo León. Al menos dos personas encapuchadas y armadas intentaron someter a los trabajadores.

Cuando estaban a mitad de completar el robo, mientras guardaban la mercancía, se les cayeron los cartuchos hábiles a los presuntos delincuentes armados. Aparentemente, los sujetos no lograron llevarse las joyas. Las autoridades informaron que las dos personas iban vestidas con chalecos fluorescentes, pantalón de mezclilla y tenis color negro.

Autoridades investigan intento de robo a joyería en San Nicolás

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Policía de San Nicolás, realizaron un despliegue hasta la plaza comercial donde se encuentra la joyería que intentaron asaltar las personas armadas, en el cruce de la avenida Rómulo Garza y Miguel Alemán.

El área fue acordonada para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes respecto al intento de robo a la joyería. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas y la investigación sigue en curso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

