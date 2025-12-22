Choque de Tráiler Provoca Caos Vial Sobre Avenida Miguel Alemán en San Nicolás, Nuevo León
N+
El choque de un tráiler ha generado largas filas de autos sobre la avenida Miguel Alemán. Te decimos a que altura.
COMPARTE:
La tarde de este lunes 22 de diciembre se registró un aparatoso accidente vehicular donde un tráiler chocó sobre un paso a desnivel en la avenida Miguel Alemán a la altura de la avenida Félix Galván en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Noticia relacionada: Fiscalía Descarta que Falla Mecánica Haya Provocado Accidente de la Ruta 611 en Nuevo León
El accidente provocó el cierre de varios carriles en este punto, afectando la circulación principalmente en sentido de Guadalupe hacia Apodaca y San Nicolás, lo que generó largas filas de vehículos. A esto se suma la reducción de carriles por las obras del la línea 6 del metro, situación que ha complicado aún más la vialidad en este sitio.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, por lo que se espera que en las próximas horas los elementos de seguridad y rescatistas den más detalles sobre este percance. Elementos de tránsito pidieron a los automovilistas evitar este punto y tomar vías alternas para no quedar atrapado en el tráfico.
Continúan accidentes viales sobre Miguel Alemán
Este no es el único accidente que se ha registrado en las últimas semanas sobre la avenida Miguel Alemán ya que el pasado sábado 20 de diciembre se registró un percance vial a la altura de la avenida Rómulo Garza en la colonia La Fe en San Nicolás, Nuevo León. Este hecho dejó a 8 personas lesionadas las cuales fueron trasladadas de inmediato al Hospital Universitario.
Otro accidente más sucedió el pasado 14 de diciembre, cuando un camión de la ruta 611 volcó sobre la avenida Miguel Alemán en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Este hecho es el más fuerte ocurrido durante este mes debido a que dejó a nueve personas sin vida y más de 60 pasajeros lesionados. Hasta el momento los elementos de seguridad investigan como ocurrió este hecho.
Historias recomendadas:
- Registra Nuevo León 104 Asesinatos de Mujeres a Una Semana de Terminar el 2025
- Asaltan a Familia Dentro de su Casa en Fraccionamiento Privado en Guadalupe, NL; Amarran a Menor
- Detienen a “El Betito” y Dos Hombres Más en Monterrey; Les Aseguran Armas y Dinero en Efectivo
DAGM