Registra Nuevo León 104 Asesinatos de Mujeres a Una Semana de Terminar el 2025

A una semana de que el 2025 llegue a su fin, el estado de Nuevo León sigue enfrentando un problema hablando del delito de violencia de género. Hasta la fecha del 21 de diciembre se han registrado más de 100 asesinatos de mujeres en la entidad.

En total son 104 casos de asesinatos de mujeres, una cifra alarmante que se vuelve aún más preocupante tras la clasificación oficial de estos casos por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien ha publicado algunas estadísticas las cuales te diremos que mencionan.

Estas gráficas mencionan que en los primeros meses del 2025 se registraron tan solo 85 asesinatos contra mujeres de Nuevo León de los cuales solo 12 fueron considerados como feminicidios, mientras que el resto fueron catalogados como homicidios dolosos. Del primero de noviembre al 21 de diciembre la cifra va en 19 muertes más.

Continúan asesinatos de mujeres en Nuevo León desde 2020

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2020 se contabilizaron 95 mujeres asesinadas, en 2021 la cifra aumento a 101, en 2022 llegó hasta los 156 decesos, en 2023 se registraron 160, en 2024 fue la cifra más alta llegando hasta 175, mientras que hasta el 21 de diciembre de 2025 tan solo van 104 casos.

Aunque la cifra hasta la fecha ha disminuido, la preocupación por este tema aún no desaparece por lo que diferentes colectivos y ciudadanas han pedido al gobierno de Nuevo León que se atienda este problema y se pueda garantizar una seguridad digna para todas las mujeres en la entidad. Se espera que en los próximos 10 días la cifra no incremente y el próximo año los números sigan descendiendo.

