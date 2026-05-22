Choque Entre Patrulla y Vehículo Deja un Elemento Herido en Monterrey

Un elemento de la Policía Municipal terminó lesionado luego de chocar una patrulla contra un auto particular en calles de la colonia Lomas, en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la tarde de este viernes 22 de mayo, lo que generó un despliegue de autoridades de rescate.

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Fue en cruce de las calles Capitán Aguilar y José F. Muguerza donde aparentemente uno de los vehículos implicados se habría saltado una señal de alto, ocasionando que terminaran por estrellarse. Al percatarse de los sucedido, de inmediato se solicitó la presencia de paramédicos para valorar a ambos conductores.

A este lugar llegaron rescatistas de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes de inmediato brindaron atención médica a los implicados en este choque. En el lugar, se reportó que el elementos de seguridad, identificado como Juan Antonio Diego, habría sufrido algunos golpes de consideración, por lo que fue trasladado a un hospital.

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Investigan choque entre patrulla y auto en Monterrey

En el lugar de los hechos hicieron presencial elementos de Vialidad y Tránsito, quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar como sucedieron los hechos y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. El conducto del vehículo particular resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a una clínica médica.

Hasta el momento se desconoce si esta unidad de la Policía de Monterrey se dirigía a una emergencia, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles, así como el estado de salud del oficial lesionado. La circulación en este punto no se vio afectada, por lo que no fue necesario abanderar el cruce.

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