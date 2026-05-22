Ciclista Muere tras Ser Atropellado en Carretera Mezquital-Santa Rosa en Apodaca, Nuevo León

Un accidente vial cobró la vida de un hombre de la tercera edad durante el viernes 22 de mayo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de ser embestido por una camioneta mientras viajaba en su bicicleta, lo que provocó una intensa movilización y complicaciones viales en la zona.

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Los hechos se registraron sobre la carretera Mezquital-Santa Rosa, en su cruce con la calle Constitución, a la altura de la colonia El Mezquital. De acuerdo con los primeros informes, la víctima, el hombre identificado como Rafael Rojas Torres de 72 años de edad, circulaba a bordo de una bicicleta en color rojo por el carril de baja velocidad en el sentido de sur a norte. Fue en ese punto donde el conductor de una camioneta tipo pick-up lo impactó de manera aparatosa.

Tras el fuerte golpe, el ciclista cayó al pavimento perdiendo la vida de forma instantánea a un costado del vehículo implicado, mientras que su bicicleta salió proyectada a una distancia aproximada de 10 metros del punto del choque. Al lugar arribaron de inmediato oficiales de Tránsito de Apodaca, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes acordonaron el área y comenzaron con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Video: Muere Ciclista Atropellado en Carretera Mezquital Santa Rosa en Apodaca Nuevo León

Cierran circulación por accidente en carretera Mezquital-Santa Rosa

Debido a las labores de los peritos y el resguardo del cuerpo, el carril de la carretera Mezquital-Santa Rosa donde ocurrió el percance fue cerrado por completo a la circulación, habilitándose únicamente el carril secundario para el flujo vehicular, lo que generó carga pesada para quienes transitaban hacia el norte.

El conductor de la camioneta fue retenido por parte de las autoridades para la investigación y deslinde de responsabilidades. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley y continuar con las diligencias correspondientes.

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Con información de Alejandro Rodríguez | N+

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