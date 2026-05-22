Hombre Queda Herido tras Ser Atacado a Balazos en la Zona Norte de Monterrey

Un hombre fue atacado a balazos en la zona norte de Monterrey, Nuevo León, y tras ser herido se ocultó durante aproximadamente dos horas en su intento por escapar de sus agresores, para posteriormente se trasladarse por su propia cuenta a un hospital y recibir atención médica, la madrugada del viernes 22 de mayo.

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De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en las calles Heno y Farolillo de la colonia Fomerrey 115, desde donde las autoridades recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego. El hecho generó la movilización de autoridades de seguridad hasta el sitio donde ocurrió el ataque armado.

Elementos de Fuerza Civil llegaron a la zona pero no encontraron al hombre herido, pues continuaba oculto en su intento por sobrevivir y no ser atacado de nuevo por el o los hombres armados que, hasta el momento, no han sido identificados ni localizados, por lo que, su búsqueda continúa.

Es durante la misma madrugada del viernes 22 de mayo que la víctima, identificada como Alexander de 21 años de edad, llegó al Hospital Universitario para pedir a los médicos atender sus heridas ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego. Las autoridades continúan investigando cómo ocurrieron los hechos, así como el móvil del ataque.

Persiguen y hieren a hombre a balazos en Monterrey

Otro hecho similar se registró durante la noche del miércoles 20 de mayo en la colonia Moctezuma, al norte de la ciudad de Monterrey, donde un hombre, identificado como José Guadalupe de 28 años de edad, fue perseguido, atacado y herido a balazos.

La agresión con armas de fuego provocó que la víctima, que iba conduciendo, perdiera el control de su vehículo y se impactara contra la barda de una bodega ubicada en la calle Los Pinos y Los Montes. El choque fue de tal magnitud que el auto hizo un boquete en la barda del establecimiento contra el que se estrelló.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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