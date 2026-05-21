Muere Motociclista tras Accidente Vial con Tráiler en Escobedo, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de ser embestido por una unidad pesada. Los hechos se registraron la tarde de este jueves 21 de mayo sobre la avenida Camino a las Pedreras, justo en la incorporación al Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

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Los hechos habrían ocurrido cuando aparentemente el chofer de un tráiler atropelló a un motociclista. Luego de percatarse de esta situación, testigos pidieron el apoyo de autoridades para atender al sujeto. A la llegada de rescatistas, se confirmó que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato acordonaron este punto.

Debido a los trabajos de investigación esta importante vialidad sufrió cierres en sus carriles, generando un intenso tráfico lento en este punto. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se revelen más detalles. El conductor de la unidad pesada quedó retenido mientras se determina como sucedió este percance.

Muere menor de 12 años tras accidente vial en Escobedo

Otro percance vial que se registró en el municipio de Escobedo, dejó sin vida a un menor de 12 años, identificado como Juan Mateo, luego de que el vehículo en el que viajaba, en compañía de su padre y su tío, fuera impactado por un tráiler en el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Monclovita. La familia se dirigía desde Guanajuato hacia Estados Unidos cuando redujeron la velocidad por trafitambos colocados debido a una obra inconclusa.

Según los reportes, el tráiler no alcanzó a frenar y proyectó el automóvil fuera de la carretera. Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la muerte del menor, mientras que los dos adultos resultaron lesionados, uno de ellos fue trasladado al Hospital Universitario.

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