Choque Frontal Deja una Persona Sin Vida y un Lesionado en Carretera a Monclova en Mina, NL

El choque entre un auto y una camioneta dejó como saldo una persona lesionada y una más sin vida. Los hechos se registraron la tarde de este viernes 22 de mayo a la altura del kilómetro 72 de la Carretera a Colombia, en el municipio de Mina, Nuevo León.

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Fueron automovilistas quienes alertaron a elementos de rescate sobre este accidente vial. Hasta este punto hicieron presencia varias unidades de Protección Civil de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron con las labores necesarias para tratar de poner a salvo a los conductores implicados en este percance.

Luego de brindar atención médica a los conductores, rescatistas confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales. El cuerpo del fallecido habría quedado atrapado al interior de un auto de color rojo, por lo que autoridades tuvieron que realizar varias maniobras para liberarlo.

Video: Accidente Vial Deja un Muerto y un Herido en Mina Nuevo León

Cierran Carretera a Monclova tras choque

La persona reportada como lesionada fue trasladada a un hospital cercano para ser atendido por especialistas. Hasta el momento ninguno de los implicados ha sido identificado, por lo que se espera que sea durante las próximas cuando se revelen más detalles sobre este percance vial.

El paso sobre la Carretera a Monclova fue cerrado durante un par de horas debido a los trabajos que se llevaron a cabo por rescatistas en este punto. Autoridades de investigación ya se encuentran analizando este percance para determinar como habría ocurrido y deslindar las responsabilidades correspondientes.

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