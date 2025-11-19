Cierran Autopista al Aeropuerto de Monterrey por Incendio de Tráiler; Hay Cuatro Lesionados

Un tráiler que presuntamente perdió el control por una falla mecánica terminó chocando contra algunos vehículos y se incendió sobre la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey en el municipio de Apodaca, Nuevo León, provocando caos vial en esta importante vía de comunicación que se encuentra cerrada.

Noticia relacionada: Muere Persona Calcinada en Incendio de Taller en Pesquería, Nuevo León

Según testigos, el presunto exceso de velocidad provocaría que el tráiler perdiera el control impactando a algunos autos y derribando postes de luminarias. El vehículo de carga terminó encima del muro divisorio de esta vía y comenzó a incendiarse, por lo que conductores reportaron a elementos de rescate este suceso.

Debido al intenso tráfico registrado en la zona, elementos de Protección Civil de Nuevo León tuvieron que llegar hasta este punto por el carril contrario y poder sofocar las llamas del vehículo de carga. Hasta el momento se han reportado cuatro personas lesionadas en el lugar, los cuales ya son atendidos por paramédicos de este equipo de rescate.

Incendio de tráiler provoca largas filas de autos sobre autopista al aeropuerto

Este percance está ocasionando largas filas sobre la autopista al aeropuerto, por lo que elementos de vialidad y tránsito pidieron a los automovilistas tomar vías alternas para evitar este punto. Ambos sentidos se ven severamente afectados, ya que rescatistas y bomberos se encuentran realizando los labores correspondientes sobre el lado contrario del percance.

Automovilistas han reportado que las largas filas de autos llegan hasta la caseta de cobro con dirección a aeropuerto. Se espera que este caos vial continue sobre este punto hasta que los trabajos por parte de elementos termine y una grúa llegue hasta este sitio para llevarse a los vehículos afectados y al tráiler.

El dron de N+ Monterrey captó como miles de automovilistas quedaron atrapados sobre la autopista, por lo que se espera que agentes de vialidad y tránsito comiencen a desplegarse en este punto para desfogar la zona y recomendar desviaciones para los ciudadanos que se dirigen al aeropuerto y evitar que pierdan sus vuelos.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM