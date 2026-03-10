¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 10 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

Este martes 10 de marzo, Monterrey amaneció con un cielo nublado y temperaturas alrededor de los 19˚C a 22˚C distribuidos en la zona metropolitana. Desde temprano se presentó Mala calidad del aire en García y el Libramiento Noroeste, Aceptable en 5 estaciones y Buena en 8 en el monitoreo de las 8 de la mañana.

Para el resto del día se espera que cambie el cielo a medio nublado, es decir, una combinación de sol y nubes, pero bajan las probabilidades de precipitación para los siguientes días. La temperatura podría llegar a 30˚C por la tarde y a partir de mañana dominarán los días soleados y las temperaturas máximas llegarán hasta los 31˚C o 32˚C; las lluvias se alejan hasta el jueves de la siguiente semana.

Así avanza el frente frío número 40 en México

La cuarta tormenta invernal y el frente frío número 40 de la temporada avanzan sobre el norte de México. Por la mañana se encuentra cruzando sobre Chihuahua y para mañana miércoles 11 de marzo, estaría ingresando a Nuevo León. Se espera que llegue con viento moderado y se verá reforzado por otro sistema que avanza sobre Texas. Ambos sistemas provocarán que las temperaturas del jueves 12 de marzo se detengan cerca de los 24˚C y descendiendo a 12˚C para el jueves.

Un fuerte contraste de temperaturas se espera durante los siguientes días: para el sábado 14 de marzo puede incrementar nuevamente a 33˚C o 34˚C y para el domingo a 37˚C o 38˚C con cielo despejado para luego llegar el lunes un nuevo sistema frontal, un poco más intenso, que reducirá las máximas del lunes y martes a 20˚C, y las mínimas pueden caer el martes a 9˚C o 10˚C. Esos contrastes de temperatura son a causa de los frentes fríos que son normales en esta temporada del año.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH