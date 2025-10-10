¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La mañana de este viernes 10 de octubre el Área Metropolitana de Monterrey amaneció con un cielo nublado con algunos periodos de sol, la calidad del aire es buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. Las temperaturas van desde los 20˚C a los 24˚C y se espera que las temperaturas máximas se encuentren cercanas a 26˚C con probabilidades de lluvia por la mañana y por la tarde.

Hacia la noche de este viernes comenzará a disminuir las probabilidades de lluvia y para mañana, sábado 11 de octubre, se pronostica que disminuyan las precipitaciones prácticamente en su totalidad, incrementando las temperaturas a 28˚C y 29˚C durante el fin de semana, que será soleado y con máximas debajo de 30˚C sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico del clima en el territorio Nacional

En el territorio nacional, el frente frío se aleja hacia Florida, la zona de inestabilidad en el Golfo de México se ha disipado, mientras que una nueva Onda Tropical se aproxima por El Caribe hacia el sureste de México.

En el Pacífico se formó la Tormenta Tropical “Raymond”, esta mañana se ubica a 265 Km al oeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos de 95 Km/h con trayectoria paralela a la costa de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, en ruta hacia Los Cabos, donde estaría llegando por la tarde del sábado 11 de octubre.

La Tormenta Tropical se encuentra a 300 Km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, muy próxima a disipárse; probablemente esta tarde se emita su último aviso. En el Atlántico se formó la Tormenta Tropical “Karen” muy al norte por lo que se le dan solo unas horas de vida. La Tormenta Tropical “Jerry” se encuentra a 180 Km al norte de Las Antillas alejándose al noroeste con vientos de 85 Km/h.

Con información de Mauro Morales | N+

